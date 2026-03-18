A Lucca, il 18 marzo 2026, un uomo si è presentato come un carabiniere e ha tentato di truffare una donna. La vicenda include la clonazione della targa di un’auto e l’uso di questa per una rapina in gioielleria. Successivamente, il sospetto ha effettuato un controllo nell’abitazione della donna. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Lucca, 18 marzo 2026 – Il finto carabiniere, la macchina clonata e usata per una rapina in gioielleria, il controllo nell’abitazione della donna. Così due uomini sono riusciti a farsi consegnare i gioielli di famiglia dalla vittima, facendo leva sulla sua paura e sullo stato di agitazione. I due sono stati poi arrestati dai carabinieri di Massarosa (Lucca) e della compagnia di Viareggio (Lucca). La truffa . Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata raggiunta presso la propria abitazione da un uomo che, spacciandosi per carabiniere, le ha prospettato che la targa della sua auto sarebbe stata clonata e utilizzata per una rapina in una gioielleria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “La targa dell’auto è stata clonata”, si finge carabiniere e tenta di truffare una donna

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