Dopo la messa in chiesa a Latiano, un malvivente ha aggredito un’anziana, ferendola durante una rapina. I Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato. L’episodio si è verificato nel centro del paese, poco dopo la conclusione della funzione religiosa. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

. È accaduto a Latiano, dovei Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un giovane cittadino extracomunitario per il reato di rapina aggravata commessa nei confronti di un’anziana. La donna, dopo aver assistito di sera ad una funzione religiosa all’uscita da una parrocchia, sarebbe stata raggiunta alle spalle dal giovane, il quale con forza le avrebbe strappato la borsa che la stessa teneva nella mano sinistra. La pensionata, nel tentativo di opporsi, è caduta a terra, venendo trascinata per diversi metri sull’asfalto, fino a quando il rapinatore con veemenza sarebbe riuscito a sottrarle la borsa, dileguandosi a piedi per le vie limitrofe. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Violenta rapina dopo la messa in chiesa: anziana ferita, malvivente arrestato

Violenta rapina a Firenze, minacciata e aggredita: caccia al malvivente fuggito con la refurtivaViolenta rapina nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 5 gennaio, in una gioielleria di via Pisana a Firenze.

Anziana ferita da un truffatore dopo il trucco del finto carabiniere a Faenza, arrestato 43enneUn arresto per rapina pluriaggravata e recupero di preziosi: questo il bilancio dell’operazione condotta questa mattina dalla Polizia di Stato a...

Temi più discussi: Armati in casa di una donna: la picchiano e poi fuggono con 500 euro. Fermato un 27enne, denunciati i complici; Milano, rapina violenta in metro alla fermata Lotto: donna picchiata per la borsa, arrestati due uomini; Rapina anziano, ricorre contro la sentenza di patteggiamento ma perde con la beffa della sanzione accessoria - FoggiaToday; Rapina in villa, gli imprenditori Nicolini e la voglia di tornare alla normalità. Al lavoro a pochi giorni dall'aggressione: È successo...

Violenta rapina in casa di una donna, ma i responsabili fanno poca strada: arrestato un 27enne e denunciati i due compliciGallipoli (Lecce) – Le sono piombati in casa armati e col volto coperto e l’hanno picchiata per rapinarla. Brutta avventura per una donna, nella serata di ... corrieresalentino.it

Violenta rapina dopo la messa in chiesa: anziana ferita, malvivente arrestatoViolenta rapina dopo la messa in chiesa: anziana ferita, malvivente arrestato. È accaduto a Latiano, dovei Carabinieri della locale ... msn.com

L’autore della rapina violenta è stato fermato dopo che aveva effettuato un altro “colpo”. E ha confessato: “Ho fatto una cavolata” - facebook.com facebook