Si finge carabiniere e tenta la truffa dei gioielli | 49enne arrestato

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo aver tentato di truffare un anziano fingendosi un carabiniere. Attraverso una telefonata, ha cercato di convincere la vittima a consegnargli i gioielli di famiglia, sostenendo di dover effettuare un controllo. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere alta attenzione di fronte a richieste sospette e di verificare sempre l’identità di chi si presenta come rappresentante delle forze dell’ordine.

Si è spacciato per carabiniere, ha contattato telefonicamente un anziano e ha cercato di convincerlo a consegnargli i gioielli che aveva in casa casa con la scusa di un controllo. Ma la vittima, informata sulle truffe più diffuse, non si è fidata e ha chiamato il 112. È così che i militari.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

