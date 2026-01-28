Varo tecnico per la nuova nave oceanografica della Marina Militare

La Marina Militare ha varato ufficialmente la nuova nave oceanografica “Quirinale”. L’evento si è svolto il 26 gennaio nel cantiere Fincantieri di Riva Trigoso, dove è stata fatta scorrere l’ormeggio. La “Quirinale” sarà impiegata per studi e ricerche in mare aperto, rafforzando le capacità della Marina in ambito scientifico. La cerimonia ha visto la partecipazione di ufficiali e tecnici, pronti a mettere in mare questa nuova imbarcazione.

Il 26 gennaio, presso il cantiere navale Fincantieri di Riva Trigoso, è avvenuta la cerimonia di varo tecnico della "Quirinale", la nuova Nave Idro-Oceanografica Maggiore (NIOM) della Marina Militare. Lunga circa 110 metri e con un dislocamento di circa 6mila tonnellate, la nuova nave idro-oceanografica potrà imbarcare fino a 140 persone tra equipaggio e personale scientifico, ed è dotata di un sistema di propulsione elettrico a basse emissioni, idoneo anche alla navigazione in aree ambientalmente sensibili. Progettata per operare in condizioni climatiche estreme, fino a temperature di -16°C (ma non come un rompighiaccio), l'unità dispone di strumentazioni scientifiche avanzate per rilievi idrografici, oceanografici e geofisici, ed è equipaggiata con un veicolo subacqueo autonomo (AUV) e di superficie (USV).

