Fincantieri consegna a Marina Militare unità polivalente di supporto ' Tritone'

Fincantieri, tramite il suo Polo Tecnologico della Subacquea, ha completato e consegnato oggi un'unità polivalente di supporto alla Marina Militare. La consegna si è svolta presso lo stabilimento produttivo e rappresenta il risultato di un progetto portato avanti con l'obiettivo di rafforzare le capacità operative della marina. La nave è destinata a svolgere compiti di supporto e di intervento in diverse situazioni operative.

Fincantieri, attraverso il proprio Polo Tecnologico della Subacquea, ha consegnato oggi alla Marina Militare al cantiere di Palermo l'unità polivalente di supporto " Tritone ", concepita per garantire la massima versatilità operativa, con particolare riferimento alle attività in dimensione subacquea. Un adeguamento di Nave "Tritone" nell'impianto di Palermo, ne ha potenziato le capacità operative e ne ha rafforzato l'integrazione con il sistema delle competenze nazionali di Marina Militare. La configurazione modulare e la flessibilità degli spazi consentono di ricoverare, movimentare, alimentare e mantenere payload diversificati, inclusi sistemi senza equipaggio aerei, di superficie e subacquei.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fincantieri consegna a Marina Militare unità polivalente di supporto 'Tritone' Fincantieri consegna alla Marina Militare Nave Tritone: nuova frontiera della difesa subacqueaPresenti alla cerimonia di consegna l’Ammiraglio di squadra Vincenzo Montanaro, Comandante logistico della Marina Militare, l’Ammiraglio Ispettore... Fincantieri consegna alla Marina Militare nave Tritone: sorveglierà le reti energetiche e di telecomunicazione nei fondaliFincantieri ha consegnato oggi alla Marina Militare la nave Tritone, unità polivalente di supporto concepita per garantire la massima versatilità...