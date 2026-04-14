Finanza e imprese | nuovi strumenti per salvare l’economia reale

Negli ultimi tempi si sono intensificati i dibattiti tra rappresentanti del settore manifatturiero e operatori finanziari, concentrandosi su nuove strategie per sostenere l’economia reale. Le discussioni si svolgono principalmente tra le aule di formazione e le vie delle grandi città, con l’obiettivo di affrontare le sfide economiche attuali. La collaborazione tra queste realtà diventa un elemento chiave per gestire le risorse e promuovere la ripresa.

Il cuore pulsante della manifattura lombarda si sposta tra le aule di Castellanza e le strade di Milano per un confronto necessario tra chi produce ricchezza e chi gestisce i capitali. Il 13 aprile, presso l'ateneo Liuc, è stata inaugurata la prima edizione del Festival della finanza per l’economia reale, un evento nato dalla sinergia tra l'università Cattaneo, Confindustria Varese e Investire, volto a colmare il divario tra flussi finanziari e realtà produttiva. Nuovi strumenti per un'economia .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Finanza e imprese: nuovi strumenti per salvare l’economia reale Milano-Cortina, Confartigianato: "Imprese artigiane sono la Nazionale dell'economia reale"“Quando l’Italia fa grandi cose, come quella di ospitare le Olimpiadi, dietro a questi grandi eventi, dietro al palcoscenico, lavorano tantissime... Imprese, la sfida ESG: nuovi strumenti per vincere i rischi di mercatoLe imprese del territorio si riuniscono a Cles per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, dove la gestione dei rischi e i criteri... Come le BANCHE Commerciali dovranno Salvare i Mercati e l'ECONOMIA Reale Le cinque cose da sapere prima dell’apertura dei mercati nel Caffè Affari (ristretto) di martedì 14 aprile, a cura di @atvalamente Scopri la nuova app di Milano Finanza-Class CNBC, il punto di riferimento per l’informazione economica e finanziaria: tutti gli arti - facebook.com facebook Dopo aver perso pilastri importanti quali Intel, Toyota, Panasonic e Bridgestone, il CIO è vicino a siglare una partnership di primo piano con la banca d’affari statunitense che rappresenta un aggiunta di prestigio sul fronte sponsorship. @CalcioFinanza x.com