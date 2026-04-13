Imprese la sfida ESG | nuovi strumenti per vincere i rischi di mercato

A Cles si è svolto un incontro tra imprese locali dedicato alla gestione dei rischi di mercato e all’adozione di strumenti legati ai criteri ESG. Le aziende del territorio si sono riunite per discutere delle strategie più efficaci per affrontare le sfide di un mercato in rapida trasformazione. Durante l’evento sono stati presentati nuovi strumenti e metodologie per integrare le pratiche sostenibili nei processi aziendali.

Le imprese del territorio si riuniscono a Cles per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, dove la gestione dei rischi e i criteri ESG diventano pilastri fondamentali. L’appuntamento odierno fa parte del percorso formativo Aziende a prova di futuro, un ciclo di cinque incontri gratuiti progettati per fornire strumenti pratici alle realtà locali di fronte a scenari sempre più complessi. L’apertura dell’evento vede il coinvolgimento diretto di Trentino Sviluppo, ITAS Mutua e dell’Associazione Artigiani, che accolgono i partecipanti con i saluti istituzionali. Il cuore tecnico della giornata sarà affidato agli esperti di ITAS...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imprese, la sfida ESG: nuovi strumenti per vincere i rischi di mercato Istituzioni a Rieti e Viterbo promuovono crescita imprenditoriale con nuovi strumenti per le imprese locali.A Rieti, nel cuore dell’Alto Lazio, si registra una crescita significativa nel tessuto imprenditoriale. Cybersecurity nelle imprese, a Udine l'esperto Ranieri Razzante spiega come affrontare i nuovi rischiLa cybersecurity non è più soltanto una materia tecnica, ma una responsabilità strategica che riguarda da vicino imprese, professionisti e cittadini.