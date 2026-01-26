Le imprese artigiane giocano un ruolo fondamentale nell’economia italiana, specialmente in occasione di eventi di grande rilevanza come le Olimpiadi Milano-Cortina. Confartigianato sottolinea come queste realtà siano la vera forza dell’economia reale, lavorando dietro le quinte di grandi manifestazioni e contribuendo al successo del paese. Un riconoscimento importante per l’artigianato come motore di sviluppo e innovazione.

“Quando l’Italia fa grandi cose, come quella di ospitare le Olimpiadi, dietro a questi grandi eventi, dietro al palcoscenico, lavorano tantissime nostre imprese artigiane che sono la Nazionale dell’economia reale. Hanno una ricaduta importante perché pensiamo a queste organizzazioni in chiave sportiva, però sono anche un motore economico fondamentale. Negli otto comuni ci sono a lavorare praticamente circa 125.000 imprese artigiane, piccole imprese, di cui una grande parte sono imprese proprio nostre, quindi che mettono flessibilità, qualità, creatività, tutte componenti che credo abbiano riscontro unicamente per questa grande riconoscibilità nel nostro Paese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina, Confartigianato: "Imprese artigiane sono la Nazionale dell'economia reale"

