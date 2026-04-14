Film su Regeni visto in Statale dopo il caso

Da ilgiorno.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'Università Statale di Milano è stato mostrato il documentario intitolato “Giulio Regeni - Tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti. Il film approfondisce il caso del ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. La proiezione si è svolta in un contesto accademico, senza ulteriori eventi collegati.

È stato proiettato all’ Università Statale di Milano il docufilm “ Giulio Regeni - Tutto il male del mondo “, diretto da Simone Manetti e dedicato al ricercatore ucciso in Egitto nel 2016. L’evento ha dato il via all’iniziativa nazionale “ Le Università per Giulio Regeni “, promossa dalla senatrice a vita Elena Cattaneo nel decennale della morte e articolata in proiezioni e incontri in 76 atenei italiani sul tema della libertà di ricerca. Alla tappa milanese hanno partecipato i genitori Paola Deffendi e Claudio Regeni, l’avvocata della famiglia Alessandra Ballerini, la rettrice Marina Brambilla e la stessa Cattaneo. Il documentario è stato recentemente al centro del dibattito pubblico dopo il rifiuto dei fondi da parte del Ministero della Cultura, che non lo ha ritenuto di "interesse culturale nazionale".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Film su Regeni visto in Statale dopo il caso

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