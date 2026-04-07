Caso Regeni si dimettono Mareghetti e Galimberti dalla Commissione del Mic dopo il No ai fondi per il film

Due membri della Commissione del Mic si sono dimessi dopo che il ministero della Cultura ha deciso di non finanziare il documentario su Giulio Regeni di Simone Manetti. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni sulla scelta di escludere il progetto dal sostegno pubblico. La Commissione aveva valutato diverse richieste di finanziamento, ma quella relativa al film è stata respinta.