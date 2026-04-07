Caso Regeni si dimettono Mareghetti e Galimberti dalla Commissione del Mic dopo il No ai fondi per il film
Due membri della Commissione del Mic si sono dimessi dopo che il ministero della Cultura ha deciso di non finanziare il documentario su Giulio Regeni di Simone Manetti. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni sulla scelta di escludere il progetto dal sostegno pubblico. La Commissione aveva valutato diverse richieste di finanziamento, ma quella relativa al film è stata respinta.
Fa discutere l'esclusione dal finanziamento pubblico del documentario "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo" di Simone Manetti, stabilito dal ministero della Cultura. A seguito della decisione, si sono dimessi due esperti della commissione ministeriale, Massimo Galimberti e Paolo Mereghetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Mereghetti e Galimberti lasciano la commissione del Mic: “Dimissioni per coerenza” (dopo il no ai fondi per il film su Regeni)Roma, 7 aprile 2026 – Dopo le polemiche sul mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni, arrivano le dimissioni di due dei componenti della...
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Il caso del documentario 'Giulio Regeni, tutto il male del mondo', diretto da Simone Manetti e vincitore del Nastro della Legalità 2026, ritenuto dagli esperti nominati dal ministro Alessandro Giuli non meritevole di ricevere alcun finanziamento pubblico, fa anc - facebook.com facebook
Caso Regeni, dopo lo stop ai fondi si dimettono due esperti della commissione del ministero sui film x.com