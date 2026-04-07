Milano alla Statale il film su Giulio Regeni | parte da qui il progetto in 76 università

Lunedì 13 aprile alle 9 presso l’Università Statale di Milano si terrà una proiezione speciale del documentario ‘Giulio Regeni - Tutto il male del mondo’. Il film ricostruisce la vicenda del ricercatore ucciso in Egitto dieci anni fa. L’evento fa parte di un progetto che coinvolge complessivamente 76 università italiane, tutte impegnate in iniziative di sensibilizzazione e memoria legate alla storia di Regeni.

All’Università Statale di Milano ci sarà una proiezione speciale del documentario ‘Giulio Regeni - Tutto il male del mondo’, dedicato alla storia del ricercatore ucciso in Egitto dieci anni fa: si terrà lunedì 13 aprile alle 9.30, nell’Aula Magna. Sarà anche l’occasione per aprire una serie di proiezioni in tutta Italia. Saranno presenti per i saluti istituzionali la rettrice Marina Brambilla ed Elena Cattaneo, senatrice a vita e docente di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano. Alla fine della proiezione inizierà una tavola rotonda, moderata dalla direttrice di Radio Popolare Lorenza Ghidini. Parteciperanno Stefano Simonetta,... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Parte da Milano il ricordo di Giulio Regeni nelle università italianeL'Università Statale di Milano aderisce e promuove il ricordo di Giulio Regeni a dieci anni dalla morte in Egitto del giovane ricercatore con l'iniziativa 'Le Università per Giulio Regeni', promossa d ... ansa.it

Dopo la clamorosa esclusione del documentario su Giulio Regeni, ritenuto dagli esperti nominati dal ministro Alessandro Giuli non meritevole di ricevere alcun finanziamento pubblico, si sono dimessi due membri della commissione - facebook.com facebook

Niente fondi pubblici per il docufilm su Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016: per il ministero di Giuli manca di “interesse culturale” e scoppia il caso in Parlamento x.com