Il Modena Film Festival prende il via oggi con il suo programma ufficiale, inaugurato in modo speciale presso l’Acetaia Giusti, la più antica al mondo. La location, nota per la produzione di aceto balsamico tradizionale, ospiterà un’anteprima del festival in un contesto unico. La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni con proiezioni e incontri dedicati al cinema, coinvolgendo artisti e pubblico.

Il Modena Film Festival è pronto a partire oggi con il programma ufficiale, il sipario si alza in una cornice d’eccezione come l’ Acetaia Giusti, la più antica al mondo. In questo luogo storico, dove il gusto viene deliziato fin dal 1605, va in scena un’anteprima che ha già registrato il sold out. Gli ospiti dalle 21.30 assisteranno alla proiezione di Grand Tour Italiano (foto), un’opera preziosa composta da filmati d’epoca provenienti dallo straordinario archivio della Cineteca di Bologna. Tra paesaggi scomparsi, tradizioni secolari e scene di vita quotidiana, le immagini rare prendono vita grazie alla sonorizzazione dal vivo del pianista Daniele Capuzzo, rinomato specialista nell’accompagnamento musicale per il cinema muto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Film Festival, anteprima in acetaia

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