Dal 24 al 31 marzo si terranno negli spazi di FEFF AROUND vari eventi dedicati all’anteprima del Far East Film Festival, che si svolgerà prossimamente. Durante questa settimana sono previste proiezioni, incontri e presentazioni legate al cinema asiatico, offrendo un’anticipazione delle tematiche e dei titoli protagonisti della prossima edizione. L’iniziativa coinvolge diversi luoghi e pubblico interessato alla cultura cinematografica dell’Estremo Oriente.

Se il conto alla rovescia per il Far East Film Festival 28 continua a ticchettare, non ci sarà bisogno di aspettare fino al 24 aprile per respirare aria d’Oriente: sotto il segno del FEFF si sta infatti concludendo la prima sessione della Udine Cocktail Week, programmata dal 18 al 22 marzo, e sta per prendere il largo l’ormai consueta anteprima speciale, FEFFAround FEFFAtor, programmata dal 24 al 31 marzo. Proprio in occasione di FEFFAround FEFFAtor, la Udine Cocktail Week ha deciso di raddoppiarsi, per la prima volta, in due momenti. Questo primo momento, dunque, ha visto l’ arte della mixology muoversi oltre il cuore di Udine, coinvolgendo e valorizzando alcune eccellenze del territorio: dal Niù di Tavagnacco al Caffè San Marco di Cividale, dall’Ufficina di Cervignano ai Rovi di Mora di Lauzacco. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - FEFF AROUND dal 24 al 31 marzo eventi per l’anteprima del Far East Film Festival

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