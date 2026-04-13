Lasciano la figlia di 6 mesi in auto al sole per andare a fare la spesa | conseguenze gravissime

Due turisti sono stati denunciati per aver lasciato la loro bambina di sei mesi sola in auto sotto il sole mentre si recavano a fare la spesa in un supermercato di Siniscola, nel Nuorese. La polizia ha avviato le indagini dopo aver ricevuto una segnalazione e ha accertato la presenza della neonata all’interno del veicolo. Le autorità hanno sottolineato come questa condotta abbia potenzialmente messo in pericolo la vita della piccola.

Due turisti sono stati denunciati per abbandono di minore dopo aver lasciato la figlia di appena 6 mesi sola in auto, sotto il sole, mentre facevano la spesa in un supermercato di Siniscola, nel Nuorese. L’episodio risale al primo pomeriggio di sabato 11 aprile e, secondo le ricostruzioni circolate nelle cronache locali e nazionali, a far scattare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti che hanno notato la neonata chiusa nell’abitacolo in evidente difficoltà per il caldo. Nel parcheggio sono intervenuti in pochi minuti il 118 e i Carabinieri. I sanitari hanno prestato le prime cure alla bambina, trovata accaldata ma cosciente, mentre i militari si sono messi subito sulle tracce dei genitori, rintracciati poco dopo all’interno del punto vendita.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Lasciano la figlia di 6 mesi in auto sotto il sole e vanno a fare la spesa, denunciati due turisti a SiniscolaA Siniscola, provincia di Nuoro, due turisti sono stati denunciati per abbandono di minore. Leggi anche: Lasciano bimbo di 4 mesi in auto e vanno a far spesa all'Esselunga Mother-in-law bullied me and my daughter, I smiled! Now she's crying!#chinesedrama Argomenti più discussi: Giulia Valentina mamma bis, il segreto sul nome e la rara foto del fidanzato; Angelina Mango, la prima foto con Antonio Agostinelli; In Germania scatta l’obbligo di permesso per gli uomini sotto i 45 anni che lasciano il Paese: la misura per prepararsi alle emergenze; Scuolabus lasciano a piedi gli alunni. Il sindaco: Un fatto gravissimo. Perché i gatti smettono di mangiare e lasciano il pasto a metà Non è un «capriccio», la risposta è nell’odore | x.com Francesca Donato. . Il comportamento e le dichiarazioni del Presidente USA lasciano esterrefatti e disorientano. Comprenderne le cause o le finalità è difficile. Riflettere sulle conseguenze è necessario. #francescadonato #politica #attualità - facebook.com facebook