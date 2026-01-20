federica torzullo contestato il femminicidio odio e discriminazione di genere

Federica Torzullo è stata vittima di un femminicidio contestato dalla procura di Civitavecchia. Claudio Carlomagno, suo marito, è accusato di averla uccisa e di averne nascosto il corpo in un canneto vicino alla loro azienda ad Anguillara Sabazia. Questo episodio evidenzia le problematiche legate all’odio e alla discriminazione di genere.

Femminicidio: è la contestazione mossa dalla procura di Civitavecchia per Claudio Carlomagno, accusato di avere ucciso la moglie Federica Torzullo e di averla sotterrata in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara Sabazia. I pm hanno modificato la fattispecie alla luce delle risultanze investigative. L'articolo 577 bis del codice penale prevede la condanna all'ergastolo per l'omicidio di una donna che viene commesso "per motivi di odio, discriminazione di genere, o per reprimere la sua libertà, i suoi diritti o la sua personalità, come il rifiuto di una relazione". Carlomagno verrà interrogato domani in carcere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Federica Torzullo, la furia di Carlomagno dopo che lei ha detto che se ne andava di casa: il tentativo di bruciare il corpo. Contestato il femminicidioLa Procura di Civitavecchia ha aperto un’indagine per femminicidio nei confronti di Claudio Carlomagno, accusato dell’uccisione della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia.

Leggi anche: ?Il ddl femminicidio è legge: la Camera lo approva all'unanimità. Odio, possesso, discriminazione: cosa dice il nuovo testo

L'omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia: nelle prossime ore l'autopsia. Il marito Claudio Carlomagno, arrestato, non risponde al Pm. "Un delitto feroce", per gli inquirenti che non escludono complicità e premeditazione. L'inviata #GR1 @ElenaBai x.com

"Ad Anguillara in questi giorni c'è un clima surreale. Quello di Federica Torzullo è il secondo femminicidio in quattordici anni. Prima di lei ad essere uccisa per mano di un uomo è stata Federica Mangiapelo" A parlare intervistato da Fanpage.it è il consigliere d - facebook.com facebook