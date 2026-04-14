A Fiera Roma si terrà il Festival del Mondo, un evento che si svolgerà in due periodi distinti, dal 24 al 26 aprile e dal 1 al 3 maggio 2026. La manifestazione ospiterà più di 30 eventi diversi, dedicati a temi come culture, motori e tattoo. L’evento si svolgerà all’interno di uno spazio espositivo dedicato, con varie attività e esposizioni distribuite nelle due settimane di programmazione.

Fiera Roma ospiterà il Festival del Mondo, un evento che riunisce oltre 30 manifestazioni diverse tra il 24 e il 26 aprile e tra il 1 e il 3 maggio 2026. Con un biglietto unico da 16 euro, i visitatori potranno accedere a un mosaico di culture, motori e gastronomia globale. Un ventaglio di esperienze tra tradizioni globali e adrenalina. La programmazione del festival punta sulla diversificazione estrema per intercettare diversi segmenti di pubblico. Il lato culturale sarà dominato dal Festival dell’Oriente, che proporrà danze, arti marziali, concerti, mostre e terapie tradizionali, offrendo un percorso interattivo con artisti internazionali. Parallelamente, chi cerca atmosfere western potrà esplorare il Festival Country, caratterizzato da villaggi a tema, musica, balli, enogastronomia tipica e la presenza di indiani d’America.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiera Roma: 30 eventi tra culture, motori e tattoo in un unico viaggio

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