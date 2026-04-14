Fidimpresa Friulveneto cresce | 450 milioni di affidamenti alle imprese

Fidimpresa Friulveneto, il consorzio collegato a Confcommercio che supporta le imprese nell’accesso al credito bancario, ha concluso l’anno con un volume di affidamenti alle imprese pari a circa 450 milioni di euro. La cifra rappresenta un incremento rispetto agli anni precedenti e conferma l’attività di sostegno finanziario fornita dal consorzio alle aziende della regione. I dettagli sui numeri complessivi e le modalità operative saranno illustrati nei prossimi report.

Fidimpresa Friulveneto, il consorzio legato a Confcommercio che aiuta le imprese a ottenere credito dalle banche, ha chiuso l'anno con cifre rilevanti: 2.200 operazioni di fido, oltre 16 milioni di euro di finanziamenti diretti, circa 450 milioni di affidamenti e garanzie rilasciate per 250.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Credito alle imprese. Il Fondo di garanzia: "Disponibili 7 milioni"L’assessore regionale a sviluppo economico e credito, Giacomo Bugaro, chiude la conferenza di Palazzo Raffaello (Ancona) sottolineando che "l’effetto... Agricoltura, dalla Regione 126 milioni di euro alle imprese per la competitivitàIncrementare la competitività, la produttività e la sostenibilità ambientale nelle filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti...