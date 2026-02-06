Agricoltura dalla Regione 126 milioni di euro alle imprese per la competitività

La Regione ha stanziato 126 milioni di euro per aiutare le imprese agricole. L’obiettivo è rendere più competitive, più produttive e più sostenibili le filiere di trasformazione e vendita dei prodotti. Le aziende potranno accedere ai fondi per migliorare i loro processi e resistere meglio alla concorrenza. La misura mira a rafforzare il settore agricolo in vista delle sfide future.

Incrementare la competitività, la produttività e la sostenibilità ambientale nelle filiere di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono questi gli obiettivi dei due bandi pubblicati dal dipartimento dell'Agricoltura per un totale di 126 milioni di euro.

