Garage in fiamme in via Benedetta | sul posto i vigili del fuoco

Un incendio ha interessato un garage in via Benedetta, con i vigili del fuoco intervenuti sul posto. L’allarme è stato dato intorno a mezzogiorno e le operazioni di soccorso sono ancora in corso per stabilire le cause dell’incendio. Nessuna persona risulta ferita fino a questo momento. I vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

