Mandello come cresce il Festival della letteratura | è l' ottava edizione

Mandello del Lario si prepara all’ottava edizione del Festival della Letteratura. L’Amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente l’evento, che si svolgerà nei prossimi mesi. La manifestazione continua a crescere e attirerà scrittori, lettori e appassionati da tutta la regione. Gli organizzatori lavorano già per mettere a punto un programma ricco di incontri, presentazioni e incontri con autori famosi. La città si anima con questa iniziativa che vuole promuovere la cultura e la passione per i libri tra cittadini e visitatori.

