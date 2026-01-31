Mandello come cresce il Festival della letteratura | è l' ottava edizione
Mandello del Lario si prepara all’ottava edizione del Festival della Letteratura. L’Amministrazione comunale ha annunciato ufficialmente l’evento, che si svolgerà nei prossimi mesi. La manifestazione continua a crescere e attirerà scrittori, lettori e appassionati da tutta la regione. Gli organizzatori lavorano già per mettere a punto un programma ricco di incontri, presentazioni e incontri con autori famosi. La città si anima con questa iniziativa che vuole promuovere la cultura e la passione per i libri tra cittadini e visitatori.
L’Amministrazione comunale di Mandello del Lario ha annunciato l’ottava edizione del Festival della Letteratura. Gli eventi previsti per questo 2026 (anno di elezioni, quindi in anticipo rispetto al solito calendario) si intrecceranno con quelli della stagione teatrale e della rassegna “Non solo.🔗 Leggi su Leccotoday.it
