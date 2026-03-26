Si è tenuto presso la sala dell’agricoltura della Corte Benedettina un incontro intitolato “La Chimica in Cucina, tra scienza e tradizione”. Durante l’evento si è parlato di come il mondo vegetale sia stato storicamente una risorsa importante per le comunità contadine, che hanno utilizzato radici, erbe e frutti spontanei anche in periodi di scarsità.

Da sempre il mondo vegetale rappresenta una risorsa fondamentale per le comunità contadine: tra carestie e rari periodi di abbondanza, la necessità ha guidato l’utilizzo di radici, erbe e frutti spontanei, rendendoli parte integrante dell’alimentazione quotidiana. Una scelta dettata più dalla sopravvivenza che da mode o preferenze gastronomiche, ma che oggi si riscopre come patrimonio di conoscenze, cultura e benessere. Venerdì 27 marzo e venerdì 3 aprile, alle ore 14, il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Padova organizza la sesta edizione dell’evento “La Chimica in Cucina tra scienza e tradizione”, due lezioni rivolte a... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - “La Chimica in Cucina, tra scienza e tradizione”: l'incontro in sala dell’agricoltura della Corte Benedettina

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