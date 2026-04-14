Festa vintage all' Idroscalo Milano

Il 25 aprile all’Idroscalo di Milano si svolge una festa dedicata agli appassionati di vintage, musica e tango, in occasione della Festa della Liberazione. La giornata prevede diverse attività aperte al pubblico, creando un evento di incontro e socializzazione all’interno dell’area. Durante l’evento si alternano momenti di musica dal vivo, balli di tango e iniziative culturali, offrendo un’occasione di svago per tutte le età.

25 APRILE ALL’IDROSCALO DI MILANO: UNA GIORNATA DI FESTA TRA VINTAGE, MUSICA E TANGOMilano, 25 aprile 2026 – In occasione della Festa della Liberazione, l’Idroscalo di Milano si trasforma in uno spazio aperto di incontro, cultura e condivisione con un programma ricco di attività pensate per tutte.🔗 Leggi su Milanotoday.it Olimpia Milano: nel giorno della loro festa i biancorossi versione vintage battono SassariLa festa dell’Olimpia riesce alla perfezione, celebra i 90 dalla sua fondazione nel 1936 e vince contro Sassari 99-87 in Forum esaurito con 11000... Festa vintage sulla neve: tutti con vestiti anni ’80Il 29 marzo torna sulle nevi del Cimone Style2Style, la divertente manifestazione vintage promossa dalla campionessa Barbara Milani (nella foto a... Festival del Fumetto 31 gennaio - 1° febbraio 2026|Trailer 16:9|Parco Esposizioni Novegro