La festa dell ’Olimpia riesce alla perfezione, celebra i 90 dalla sua fondazione nel 1936 e vince contro Sassari 99-87 in Forum esaurito con 11000 spettatori nel giorno del suo ritorno nell’arena di Assago. Un lungo racconto durato oltre due ore dove la gara, a dir la verità, per una volta, ha fatto da contorno, con tante delle “leggende” della sua storia richiamate in occasione della partita. L’Olimpia ha indossato delle divise “vintage” speciali, senza i cognomi dei giocatori, a simboleggiare ancora di più il valore della società perché il nome davanti vale molto di più di quello dietro. E’ lo spirito che ha portato l’Olimpia di diventare la società più titolata d’Italia con 31 scudetti e 3 Coppe dei Campioni, lo spirito che ha reso riconoscibile la società milanese non solo in Italia, ma anche in tutta Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: nel giorno della loro festa i biancorossi versione vintage battono Sassari

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