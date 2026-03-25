Festa vintage sulla neve | tutti con vestiti anni ’80

Il 29 marzo si terrà sulla neve del Cimone una festa vintage dedicata agli anni Ottanta. La manifestazione, chiamata Style2Style, è organizzata dalla campionessa di sci Barbara Milani, presidente dell’associazione “In2TheWhite – Lo sci per tutti”. L’evento vedrà partecipanti vestiti con abiti e accessori tipici degli anni ’80, pronti a divertirsi sulla pista.

Il 29 marzo torna sulle nevi del Cimone Style2Style, la divertente manifestazione vintage promossa dalla campionessa Barbara Milani (nella foto a destra), fondatrice e presidente di "In2TheWhite – Lo sci per tutti". L’associazione si impegna ad avvicinare chiunque al mondo della neve, creando un ambiente inclusivo dove ogni partecipante può crescere senza sentirsi a disagio. Per l’occasione, Barbara invita tutti a partecipare in abiti d’epoca per salutare la stagione sciistica con un vero e proprio tuffo nel passato. La giornata sarà una festa dello sci tra musica, amicizia e nostalgia, con premi per chi saprà interpretare al meglio tecnica e stile degli iconici anni ’80 e ’90. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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