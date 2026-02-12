San Valentino 2026 tra passeggiate romantiche e dolci degustazioni | mete ed eventi per innamorarsi senza spendere una fortuna

Tra passeggiate lungo i vicoli più suggestivi e degustazioni di dolci tipici, le coppie cercano idee per festeggiare senza spendere troppo. Le mete più gettonate sono i borghi storici e i parchi cittadini, mentre gli eventi locali offrono occasioni per condividere momenti speciali. Con pochi euro, si può vivere un San Valentino romantico e autentico, senza rinunciare alla magia della giornata.

San Valentino si avvicina e per gli innamorati non si tratta solo di un'occasione per fare qualcosa insieme alla propria dolce metà, ma di trovare il modo di rendere la giornata speciale senza dover investire due stipendi nell'impresa. Naturalmente, perché il tempo trascorso insieme sia memorabile basta la reciproca compagnia, ma un po' di atmosfera e qualche scatto da incorniciare di certo non guastano. Le mete consigliate Ecco tre mete da batticuore per passare San Valentino fuori casa, che si tratti di una notte o di un breve viaggio in giornata. A partire da Verona, per immergersi nella storia d’amore più famosa al mondo, passando per Terni, che accende il lato più dolce del romanticismo, e finire a Gradara, il borgo di Paolo e Francesca dove l’amore si respira tra mura medievali e panorami sull’Adriatico. 🔗 Leggi su Leggo.it

Sabato 14 febbraio, a San Valentino, le strade di Viterbo si riempiono di visitatori pronti a scoprire i cunicoli della Viterbo Sotterranea.

Febbraio è il momento ideale per viaggiare verso destinazioni calde, approfittando di voli economici e di un clima mite.

