San Valentino a Nemi | il 13 febbraio grande concerto gratuito a lume di candela a Palazzo Ruspoli

Il 13 febbraio Nemi si prepara a vivere una serata speciale per San Valentino. Il Comune organizza un concerto gratuito a lume di candela negli spazi di Palazzo Ruspoli, creando un’atmosfera intima e romantica. L’evento fa parte di una serie di iniziative che, tra musica, poesia e candele, vogliono rendere indimenticabile questa festa degli innamorati nel borgo.

Nemi, 3 febbraio 2026 – Il Comune di Nemi celebra la festa degli innamorati con l’iniziativa “ San Valentino a Nemi – tra fiaba, candele, musica e poesia ”, un evento suggestivo che il 13 e 14 febbraio trasformerà il borgo in uno scenario romantico e senza tempo. Cuore dell’iniziativa sarà il concerto gratuito a lume di candela, in programma giovedì 13 febbraio alle ore 18:30, nella prestigiosa Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli. Un appuntamento di grande valore culturale e simbolico, completamente gratuito, pensato per permettere a tutti – cittadini, coppie e visitatori – di vivere un’esperienza musicale immersiva e intima, illuminata esclusivamente dalla luce delle candele.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Nemi Palazzo Ruspoli

San Valentino tra castelli a lume di candela offre un'esperienza unica di intimità e scoperta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Nemi Palazzo Ruspoli

Argomenti discussi: Come festeggiare San Valentino a Roma: 20 idee fantastiche per celebrare l’amore.

San Valentino a Nemi: il 13 febbraio grande concerto gratuito a lume di candela a Palazzo RuspoliVisita gratis anche il percorso luminoso con più di 100 installazioni luminose dedicate alle Fiabe Nemo, 3 Feb – Il Comune di Nemi celebra la festa degli innamorati con l’iniziativa San Valentino a N ... meridiananotizie.it

San Valentino a Nemi: 400 candele, uno spettacolo gratuito organizzato dal Comune per gli innamoratiIl Comune di Nemi ha voluto, per questa giornata speciale di San Valentino, donare un vero e proprio omaggio spettacolo gratuito per tutti gli innamorati e per gli amanti della musica e della poesia, ... ilmessaggero.it

Ricette per San Valentino: 12 idee dolci e salate per una cena romantica fatta in casa Tutte le ricette qui https://blog.giallozafferano.it/lydiaincucina/ricette-san-valentino-cena-romantica/ - facebook.com facebook