Festa della musica attiva

Si svolge a Piazzola sul Brenta, presso Villa Contarini, la diciassettesima edizione della Festa della Musica Attiva. L’evento si terrà in questa location storica e vedrà la partecipazione di vari artisti e musicisti. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione G. E. Ghirardi e propone un programma dedicato a performance musicali di diverso genere. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Partecipa alla XVII edizione della Festa della Musica Attiva in Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi a Piazzola sul Brenta (Padova). Domenica 17 maggio 2026, ingresso gratuito fino a esaurimento posti (non è prevista prenotazione).Una domenica di musica per tutti, fatta da chi ama suonare.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Piantedosi alla festa della polizia: «La minaccia eversiva è reale, presente, attiva»«Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare... Festa della Donna tra cultura e musicaDue serate all’insegna dell’amore: Urbino celebra la Festa della Donna con due eventi a ingresso libero, aperti a tutta la cittadinanza, distribuiti... Festa della Musica Attiva - intro promo È già finita la festa della sinistra per l'Ungheria... “Per noi non decide Bruxelles”. Magyar spegne subito l’entusiasmo di Schlein&co x.com Il racconto della Festa di Giulia D'alessandro - facebook.com facebook