festa della donna tra cultura e musica

A Urbino si sono svolte due serate dedicate alla Festa della Donna, caratterizzate da musica e cultura. Gli eventi, entrambi gratuiti e aperti al pubblico, si sono tenuti nel fine settimana e hanno coinvolto la comunità locale con iniziative che hanno messo in risalto il tema dell’amore. La manifestazione ha avuto luogo in vari luoghi della città, offrendo un’occasione di aggregazione e festa.

Due serate all’insegna dell’amore: Urbino celebra la Festa della Donna con due eventi a ingresso libero, aperti a tutta la cittadinanza, distribuiti nel finesettimana. "Inizieremo già sabato – spiega il consigliere delegato alle pari opportunità Brunella Zolfi – per concludere domenica 8 marzo. Anche se con linguaggi diversi, dalla poesia alla musica, dal teatro al canto, abbiamo scelto di parlare d’amore. L’amore ci unisce e ci rende liberi, ovviamente un amore che non uccide e che ci dà la possibilità di vivere, che ti accompagna nel cammino della vita e che ti dà la possibilità di ritrovarsi nell’altro. Abbiamo affidato le due serate, entrambe alla sala del Maniscalco (scalette del Teatro), a due collettivi diversi, uno più recitativo, quello di sabato alle 18, e l’altro più musicale, domenica alle 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

