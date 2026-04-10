Durante un evento dedicato alla polizia, il ministro ha dichiarato che la minaccia eversiva è concreta e attuale. Ha ricordato un episodio recente in cui due membri di un gruppo anarchico sono deceduti mentre stavano preparando un ordigno, definendolo come una prova della presenza di rischi reali. La discussione si è concentrata sulla sicurezza e sulla necessità di mantenere alta l’attenzione su queste problematiche.

«Il recente episodio in cui due militanti della galassia anarchica hanno perso la vita mentre costruivano un ordigno non è una notizia da archiviare in fretta: è la conferma che la minaccia eversiva è reale, presente, attiva». Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel suo intervento in occasione della cerimonia in piazza del Popolo per il 174esimo anniversario della fondazione della polizia. «La polizia di Stato svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, nel monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e nella protezione degli obiettivi sensibili», sottolinea il titolare del Viminale. L'attività della polizia contro gli estremismi Nel 2025, intatno, le attività della Polizia di Stato e delle Digos ha portato al deferimento all'autorità giudiziaria di «3. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Piantedosi alla festa della polizia: «La minaccia eversiva è reale, presente, attiva»

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Spunta un provino per Temptation Island nel passato di Claudia Conte. Il retroscena sulla giornalista legata al ministro Piantedosi: https://fanpa.ge/HPATY - facebook.com facebook

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