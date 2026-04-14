Nella notte del 17 novembre, in via Felisatti a Ferrara, si è verificato un episodio violento che ha coinvolto un giovane di 25 anni di origini pakistane. L’incidente si è verificato nel quartiere del Grattacielo e ha portato il ragazzo in coma. Le circostanze dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, e non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dello scontro.

Un violento scontro avvenuto nella notte del 17 novembre in via Felisatti, nella zona del Grattacielo a Ferrara, ha travolto la vita di un giovane di 25 anni di origini pakistane. A causa di una richiesta aggressiva di sigarette finita in tragedia, il ragazzo è stato colpito con un pugno durissimo da un ventiquattrenne dell’est Europa, subendo lesioni gravissime che lo hanno portato in coma per tre settimane e che ora gli stanno causando danni permanenti durante il percorso riabilitativo. La ricostruzione dell’aggressione e l’intervento delle forze dell’ordine. Il dinamismo della vicenda è emerso grazie al lavoro svolto dal nucleo investigativo e dalla Compagnia di Ferrara, che hanno incrociato le testimonianze raccolte sul posto con i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara, tragedia in via Felisatti: in coma per una sigaretta negata

Giovane cuoco in coma per una sigaretta negata, arrestato un 24enneFerrara, 14 aprile 2026 – Un semplice rifiuto per una sigaretta, si è trasformato in un calvario per un giovane cuoco.

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