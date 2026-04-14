Ferrara riscuote 50mila euro di buoni fruttiferi ma sono scaduti Credevo durassero 20 anni Ecco cosa è successo

Una donna di Ferrara ha tentato di riscattare 50.000 euro in buoni fruttiferi postali, ma le è stato negato il rimborso in quanto i titoli risultano scaduti. La risparmiatrice aveva creduto che i buoni avessero una durata di circa 20 anni, ma non aveva preso in considerazione eventuali scadenze diverse. La situazione si è verificata dopo aver richiesto il pagamento, e ora si attende una risposta ufficiale.

Pensava di aver messo da parte un tesoretto da 50.000 euro. Invece, una risparmiatrice ferrarese si è vista negare il rimborso dei propri Buoni fruttiferi postali (BFP) perché considerati prescritti. La sentenza, emessa dal giudice Monica Bighetti del Tribunale di Ferrara e riportata dal Corriere della Sera, segna un precedente: è infatti la prima applicazione in Emilia-Romagna dei recenti e indirizzi stabiliti dalla Corte di Cassazione (sentenza del 3 marzo 2024). La storia I titoli in questione, appartenenti alla serie AA1, erano stati sottoscritti nel marzo 2001. La titolare era convinta che i buoni avessero durata ventennale (scadenza 2021) con ulteriori dieci anni per la riscossione.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Riscuote 50mila euro di buoni fruttiferi ma sono scaduti. «Credevo durassero 20 anni»

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