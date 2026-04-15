Ferrara riscuote buoni fruttiferi per 50mila € ma perde tutto per una distrazione

Un uomo di Ferrara ha riscosso cinque buoni fruttiferi postali, ciascuno del valore di 50.000 euro, ma ha successivamente perso l’intero importo a causa di una distrazione. La vicenda riguarda il mancato rispetto delle procedure di riscossione, che ha portato alla perdita dei soldi investiti. La vicenda è stata oggetto di un procedimento legale, senza che siano stati resi pubblici ulteriori dettagli sugli eventuali responsabili o cause specifiche.

Riscuote cinque buoni fruttiferi postali da 50mila euro ma perde tutto a causa di una distrazione. La vicenda risale al 2023 a Ferrara: una risparmiatrice era andata nell'ufficio postale per incassare i suoi buoni da 50mila euro più gli interessi ventennali ma in realtà poi non c'è stato nessun incasso perché i buoni risultavano scaduti. Nei giorni scorsi, il tribunale di Ferrara ha respinto il ricorso della donna dando ragione a Poste Italiane. L'errore nascerebbe da una distrazione sulla durata dei buoni. La donna li aveva acquistati nel marzo del 2001, a un tasso del 35%, ed era convinta si trattasse di buoni ventennali, con scadenza 2021.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ferrara, riscuote buoni fruttiferi per 50mila € ma perde tutto per una "distrazione" Leggi anche: Riscuote 50mila euro di buoni fruttiferi, ma perde tutto: «Sono scaduti». Presenta ricorso al Tribunale, che le dà torto: ecco perché Come sostituire buoni fruttiferi postali cartacei con dematerializzatiI buoni fruttiferi postali sono nati nel 1925 come prodotti semplici e sicuri per permettere a chiunque di poter risparmiare denaro.