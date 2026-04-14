Ferrara | Chieti deve essere protagonista non un’appendice
Il sindaco di Chieti ha commentato il ruolo della città, sottolineando che non si tutelerà chiudendosi, ma rafforzando la propria presenza in una rete più ampia. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato che Chieti deve essere protagonista e non un’appendice di altri territori. Le sue parole si inseriscono nel dibattito sul futuro e sull’identità della città, con riferimento al lavoro svolto nel corso del suo mandato.
“Chieti non si tutela chiudendosi, ma rafforzando il proprio ruolo dentro una rete più ampia”. È il messaggio del sindaco Diego Ferrara, che interviene nel dibattito sul futuro e sull’identità della città, rivendicando il lavoro svolto durante il suo mandato.Il primo cittadino sottolinea come.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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