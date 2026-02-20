Acqua Pubblica Donati | Arezzo deve essere protagonista del cambiamento in Toscana

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Sulla gestione delle risorse idriche e sul futuro del servizio pubblico in città, interviene Marco Donati, Capogruppo di Scelgo Arezzo e candidato sindaco della coalizione civica. L'obiettivo è chiaro: inserire Arezzo con forza nel percorso di ripubblicizzazione avviato a livello regionale. "È in atto da alcuni mesi, nella nostra regione, un processo che va nella direzione di un rafforzamento del controllo pubblico su un bene essenziale come l'acqua - sottolinea Marco Donati -. Un percorso che sta coinvolgendo tutta la Toscana e rispetto al quale Arezzo deve fare la sua parte".