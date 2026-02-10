Dipendenti in rivolta ad Assago contro Ubisoft | l’azienda vuole eliminare lo smart working

I dipendenti della sede di Ubisoft ad Assago sono scesi in strada per protestare contro la decisione dell’azienda di eliminare lo smart working. Da settimane, i lavoratori si oppongono a questa scelta, che li costringerà a tornare in ufficio. La tensione cresce e le manifestazioni si intensificano.

I dipendenti della sede italiana di Ubisoft ad Assago, alle porte di Milano, protestano contro l’eliminazione dello smart working imposta dalla direzione. I sindacati hanno indetto tre giorni di sciopero, a partire da oggi 10 febbraio 2026, contestando una decisione unilaterale che rischia di compromettere l’equilibrio lavorativo raggiunto negli ultimi anni e di impattare sulla qualità della vita dei lavoratori. La misura prevede il ritorno in ufficio a tempo pieno, cinque giorni a settimana, per tutti i circa 110 dipendenti. La tensione è palpabile tra le mura dell’azienda francese specializzata in videogiochi.🔗 Leggi su Ameve.eu

