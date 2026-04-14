Femminicidio a Spoleto ergastolo per il marito di Laura Papadia

A un anno dall’omicidio di Laura Papadia a Spoleto, il marito è stato condannato all’ergastolo. La donna, 36 anni, è stata uccisa il 26 marzo dello scorso anno dal coniuge, di 48 anni. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e ha portato a un processo che si è concluso con questa condanna definitiva.

Laura Papadia, 36 anni, è stato uccisa il 26 marzo di un anno fa a Spoleto dal marito, Nicola Gianluca Romita, 48 anni. L'accusa aveva chiesto 30 anni per l'uomo per omicidio aggravato dal vincolo coniugale, la corte lo ha, invece, condannato al massimo della pena: l'ergastolo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Femminicidio a Spoleto, ergastolo per il marito di Laura Papadia Femminicidio Laura Papadia, ergastolo al marito Gianluca Romita: “Uccisa perché voleva un figlio”La Corte d'Assise di Terni ha inflitto all’imputato reo confesso una pena ancora più dura di quella chiesta dalla pubblica accusa. Il femminicidio della palermitana Laura Papadia, il marito condannato all'ergastoloSono passati 383 giorni da quando polizia e carabinieri trovarono il corpo senza vita della 37enne palermitana Laura Papadia a terra nella camera... Femminicidio a Spoleto, ergastolo per il marito di Laura Papadia