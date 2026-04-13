Femminicidio Laura Papadia ergastolo al marito Gianluca Romita | Uccisa perché voleva un figlio

In un caso di femminicidio avvenuto a Terni, il marito dell'omicidio è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d'Assise. La vittima, una donna di nome Laura Papadia, è stata uccisa dal marito che ha confessato il delitto. La pena inflitta supera quella richiesta dalla pubblica accusa. La motivazione della condanna si basa sulle dichiarazioni dell’imputato e sulla ricostruzione dei fatti emersi durante il processo.