Femminicidio Laura Papadia ergastolo al marito Gianluca Romita | Uccisa perché voleva un figlio
In un caso di femminicidio avvenuto a Terni, il marito dell'omicidio è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d'Assise. La vittima, una donna di nome Laura Papadia, è stata uccisa dal marito che ha confessato il delitto. La pena inflitta supera quella richiesta dalla pubblica accusa. La motivazione della condanna si basa sulle dichiarazioni dell’imputato e sulla ricostruzione dei fatti emersi durante il processo.
La Corte d'Assise di Terni ha inflitto all’imputato reo confesso una pena ancora più dura di quella chiesta dalla pubblica accusa. Gianluca Romita condannato anche a pagare le parti civili: 100mila euro al padre della vittima e 50mila euro ciascuno per i fratelli di Laura Papadia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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