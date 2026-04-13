Il femminicidio della palermitana Laura Papadia il marito condannato all' ergastolo

È passato ormai più di un anno da quando il corpo di Laura Papadia, una donna di 37 anni residente a Palermo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Spoleto. La scoperta è avvenuta grazie all'intervento di polizia e carabinieri, che hanno rinvenuto il cadavere nella camera da letto dell'appartamento condiviso con il marito. Recentemente, l'uomo è stato condannato all'ergastolo per il suo coinvolgimento nel femminicidio.

Sono passati 383 giorni da quando polizia e carabinieri trovarono il corpo senza vita della 37enne palermitana Laura Papadia a terra nella camera dell'appartamento che condivideva col marito Nicola Gianluca Romita, a Spoleto. Oggi Romita, 48 anni, è stato condannato all'ergastolo con l'accusa di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Femminicidio di Laura Papadia. Il marito rinviato a giudizioRinviato a giudizio per il femminicidio di Laura Papadia, il marito Gianluca Romita dovrà rispondere del reato di omicidio volontario. Spoleto, omicidio Laura Papadia: 30 anni per il marito gelosoTrenta anni di carcere sono la richiesta formulata dal sostituto procuratore Alessandro Tana nei confronti di Nicola Gianluca Romita.