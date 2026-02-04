Demenza casi in aumento del 50% entro il 2050 | le donne più a rischio

La demenza, in particolare l’Alzheimer, fa registrare un aumento previsto del 50% entro il 2050. Le donne sono più a rischio rispetto agli uomini. La malattia degenerativa colpisce sempre più persone e rappresenta un problema crescente per le famiglie e il sistema sanitario. Oggi i medici cercano di capire meglio le cause, ma ancora molte domande restano senza risposta.

La malattia di Alzheimer è la più nota e comune forma di demenza: si tratta di una malattia degenerativa e invalidante, della quale non tutte le cause potenziali sono note alla ricerca medico-scientifica. Il sintomo più noto è rappresentato sicuramente dalla carenza della memoria a breve termine, ma spesso è accompagnato da cambiamenti repentini di umore, disorientamento, perdita progressiva dell’autonomia. Un male, in altre parole, che affligge i pazienti e provoca dolore nei famigliari, che il paziente finisce spesso per non riconoscere più. Le prospettive in Italia sull’Alzheimer. Alla fine del 2025 è stato pubblicato il rapporto dal titolo The Prevalence of Dementia in Europe 2025, che stima le proiezioni sull’Alzheimer in Europa e quindi anche in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

