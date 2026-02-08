Quasi 4 tumori su 10 evitabili | studio OMS-IARC rivela potenziale prevenzione per 7 milioni di casi nel mondo

Quasi quattro tumori su dieci potrebbero essere evitati, secondo uno studio dell’Organizzazione mondiale della sanità. La ricerca stima che circa 7 milioni di casi di cancro nel mondo potrebbero essere prevenuti con misure più efficaci. Nel 2022, circa 20 milioni di persone hanno ricevuto una diagnosi di tumore, ma molte di queste potrebbero essere evitate con semplici cambiamenti nello stile di vita e politiche di prevenzione più forti.

Quasi quattro tumori su dieci potrebbero essere evitati, una stima che cambia radicalmente la prospettiva nella lotta contro una malattia che, nel 2022, ha colpito circa 20 milioni di persone in tutto il mondo. È quanto emerge da una nuova analisi congiunta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), pubblicata sulla prestigiosa rivista *Nature Medicine* alla vigilia della Giornata Mondiale contro il Cancro. Lo studio, che ha analizzato i dati relativi ai tumori diagnosticati nel 2022, rivela che il 37,8% dei casi oncologici è attribuibile a fattori di rischio modificabili, un dato che sottolinea l’enorme potenziale della prevenzione come strumento cruciale nella battaglia contro il cancro.🔗 Leggi su Ameve.eu

