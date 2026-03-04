Federica Brignone si ferma dopo i trionfi olimpici | Continuerò a decidere giorno per giorno

Federica Brignone, vincitrice di due medaglie d’oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e campionessa nel super-G di Soldeu, ha annunciato di voler interrompere momentaneamente la propria attività. La sciatrice azzurra ha dichiarato che continuerà a decidere giorno per giorno se tornare in gara, scegliendo di prendersi una pausa dopo i successi ottenuti.

Dopo le due medaglie d’oro alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e il successo nel super-G di Soldeu, la sciatrice azzurra sceglie di prendersi una pausa. Non è un addio allo sci, ma una riflessione sul futuro e sui sacrifici necessari per restare ai vertici. Dopo una stagione memorabile, Federica Brignone ha deciso di fermarsi e prendersi del tempo per riflettere sul proprio futuro sportivo. La sciatrice azzurra, protagonista alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina con due medaglie d’oro e vincitrice anche nel super-G di Soldeu, ha spiegato che la decisione non rappresenta un addio definitivo allo sci. L’atleta valdostana ha parlato apertamente del momento che sta vivendo, sottolineando come la scelta sia legata anche alle condizioni fisiche e ai sacrifici necessari per restare competitiva ai massimi livelli. 🔗 Leggi su Sportface.it

Federica Brignone: "Ho sempre creduto in me, vivendo il recupero giorno per giornoUn trionfo destinato a rimanere nell’immaginario collettivo, frutto di una ripartenza incredibile.

Federica BRIGNONE, che emozione! In lacrime dopo il rientro in pista a 300 giorni dall'infortunio

