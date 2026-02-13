Federica Brignone ha vinto una delle sue gare più importanti, dimostrando di non aver mai mollato. Dopo un infortunio grave che sembrava averla messa fuori gioco, la campionessa azzurra ha affrontato il recupero passo dopo passo. Ora, con questa vittoria, dimostra di aver ritrovato la forza e la determinazione per tornare ai vertici dello sci alpino.

Un trionfo destinato a rimanere nell’immaginario collettivo, frutto di una ripartenza incredibile. Federica Brignone ha trasformato una ferita grave in oro olimpico, chiudendo un percorso di recupero che ha richiesto tenacia, disciplina e una concentrazione continua sul presente. 315 giorni sono stati sufficienti per passare dall’incidente del 3 aprile alla cima del podio, segnando una delle imprese più significative nello sport italiano e internazionale. La campionessa valdostana ha raccontato di aver affrontato una stagione complessa ma ha sempre creduto nella possibilità di tornare a competere ai massimi livelli: “Cosa ci voleva? Credere di poter essere qui sempre, anche nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Federica Brignone: "Ho sempre creduto in me, vivendo il recupero giorno per giorno

Federica Brignone ha conquistato una medaglia d’oro che resterà nella storia dello sport italiano.

Federica BRIGNONE, che emozione! In lacrime dopo il rientro in pista a 300 giorni dall'infortunio

