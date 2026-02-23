Basket la squadra Allievi Csi del CUS Pisa passa alla fase regionale

Il CUS Pisa Basket ha conquistato la qualificazione alla fase regionale grazie alla vittoria nell’ultimo match del campionato Allievi Csi. La squadra ha mostrato grande determinazione in campo, superando avversari diretti e ottenendo un risultato decisivo. I giovani atleti hanno dimostrato di saper unire tecnica e coraggio, portando a casa un traguardo importante. Ora l’obiettivo è prepararsi per la prossima sfida, che si terrà nelle settimane a venire.

Pisa, 23 febbraio 2026 – Riflettori accesi sulla squadra Allievi Csi del CUS Pisa Basket, protagonista fino ad oggi di un eccellente campionato. La formazione costruita nel corso di questa estate, integrando il gruppo storico con nuovi inserimenti, che hanno dato profondità e solidità al roster, ha giocato un ottimo girone eliminatorio, classificandosi al secondo posto davanti ad Altopascio e Piombino e dietro alla corazzata Perignano, battuta addirittura a domicilio nell'ultimo turno. Una crescita esponenziale del gruppo guidato dai coach Stefano Dari e Michele Guantini, che si appresta adesso ad affrontare la seconda fase regionale, proseguendo sulla strada della costruzione dei giocatori e della squadra.