Il Palmieri vola a Roma | vince la fase regionale del torneo di retorica forense

Undici studenti del liceo classico e musicale Palmieri di Lecce hanno raggiunto la fase regionale del torneo di retorica forense. La squadra, supportata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce, ha ottenuto la vittoria in questa tappa della competizione nazionale denominata “Dire e Contraddire”, organizzata dal Consiglio. La gara si è svolta recentemente, coinvolgendo giovani provenienti da diverse scuole della regione.

LECCE - Un traguardo importante per undici studenti del liceo classico e musicale Palmieri di Lecce: la squadra, affiancata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce, ha conquistato la fase regionale del torneo “Dire e Contraddire”, competizione nazionale organizzata dal Consiglio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Campionati di filosofia. Studentessa del Montale vince la fase regionalePONTEDERA Sharon Cerretini, studentessa della 5^ D indirizzo linguistico del liceo Montale di Pontedera ha vinto la fase regionale dei campionati di... Ludovica batte tutti e vince la fase regionale del Campionato di ItalianoUna studentessa di Norcia porta in alto i “colori” della sua città al Campionato di Italiano, il concorso promosso dal Ministero dell’Istruzione e... Si parla di: Cosenza, brilla Palmieri e Ciotti firma la prima prodezza da tre punti; Cosenza, sono 24 i convocati per la partita con il Foggia. Il Palmieri vola a Roma: vince la fase regionale del torneo di retorica forenseI giovani protagonisti con la vicepresidente dell'Ordine degli avvocati di Lecce Cinzia Vaglio (a sinistra), l'avvocato Umberto Leo e la consigliera Rita Perchiazzi LECCE - Un traguardo importante per ... lecceprima.it