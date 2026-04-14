FarWest | scandali mascherine e il rischio bunker per i cittadini

Questa sera su Rai 3, alle 21:30, va in onda un nuovo episodio di FarWest condotto da Salvo Sottile. L’inchiesta si concentra sui presunti scandali riguardanti le mascherine e sui rischi che queste vicende hanno comportato per i cittadini, con un approfondimento sulle modalità di gestione sanitaria durante la pandemia. Il programma mette in luce aspetti poco noti legati alla distribuzione e all’approvvigionamento dei dispositivi di protezione.

Questa sera, martedì 14 aprile 2026, Rai 3 trasmette un nuovo appuntamento di FarWest condotto da Salvo Sottile, focalizzato su un’inchiesta che scava nelle zone d’ombra della gestione sanitaria durante la pandemia. Il programma analizzerà le criticità legate all’approvvigionamento delle mascherine e le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nella struttura commissariale, per poi spostare l’attenzione sulle tensioni energetiche globali causate dal conflitto in Iran e sulla cronaca locale. Il cuore dell’investigazione giornalistica riguarda le irregolarità emerse nel controllo degli acquisti di dispositivi di protezione durante l’emergenza pandemica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FarWest: scandali mascherine e il rischio bunker per i cittadini Leggi anche: Farwest, inchiesta sul business delle mascherine Covid: cosa risponde Conte A FarWest un’inchiesta sulla gestione del Covid e dell’emergenza mascherine con l’ex premier ConteSalvo Sottile torna questa sera, martedì 14 aprile, con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di attualità e inchieste della prima serata di...