A FarWest un’inchiesta sulla gestione del Covid e dell’emergenza mascherine con l’ex premier Conte

Questa sera, martedì 14 aprile, torna su Rai 3 il programma di attualità e inchieste condotto da Salvo Sottile. Il focus della puntata è sulla gestione dell’emergenza Covid e sulla distribuzione delle mascherine, con un approfondimento che coinvolge anche l’ex premier. La trasmissione dedica una parte del suo spazio a fare luce su alcuni aspetti delle decisioni prese durante il periodo di crisi sanitaria.

Salvo Sottile torna questa sera, martedì 14 aprile, con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di attualità e inchieste della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 14 aprile 2026. Al centro del programma, un’inchiesta sulla gestione del Covid e dell’emergenza mascherine: una nuova testimonianza confermerebbe le opacità della struttura commissariale, che emergerebbero anche da alcune intercettazioni, secondo le quali anche la criminalità organizzata potrebbe aver fatto soldi con le mascherine durante la pandemia. Sul caso, il giornalista Antonino Monteleone, ora impegnato con Linea di Confine Digital, ne ha chiesto conto all’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - A FarWest un’inchiesta sulla gestione del Covid e dell’emergenza mascherine con l’ex premier Conte Leggi anche: Farwest, inchiesta sul business delle mascherine Covid: cosa risponde Conte Mascherine pagate e mai arrivate: la truffa ai farmacisti nel pieno dell’emergenza CovidCe lo ricordiamo tutti quel 9 marzo 2020 quando l’allora premier Giuseppe Conte annunciava il lockdown a causa del Covid. Temi più discussi: FarWest 2025/26 - Setta dell'alchimista: arrestati i guru dopo l'inchiesta di Far West - 07/04/2026 - Video; A Farwest inchiesta su gestione del Covid e mascherine; Farwest stasera su Rai 3: dalla setta dell'alchimista alla testimonianza inedita su David Rossi; Ilary Blasi e Francesca Fagnani tremano: una (vecchia) minaccia incombe su di loro. Farwest, inchiesta sul business delle mascherine Covid: cosa risponde ConteQuesta sera, martedì 14 aprile, alle 21.25 su Rai 3 torna Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile con un’inchiesta sulla ... iltempo.it Farwest, un’inchiesta sulla gestione Covid e l’ombra della criminalità sull’emergenza mascherine: parla l’ex premier Conte. Le anticipazioni della puntataIl programma di approfondimento di Rai3 andrà in onda questa sera alle 21.20 ... affaritaliani.it Stasera sarò da Salvo Sottile, a #FarWest, nello spazio su #Garlasco. Ci saranno, tra gli altri, anche l’avvocato Antonio De Rensis e il generale Luciano Garofano, con il quale non ho avuto più alcun contatto dopo la puntata di Ore14 Sera dello scorso giovedì. - facebook.com facebook Stasera ore 21.30 #FarWest ospite di @salvosottile x.com