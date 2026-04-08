Due imprenditori hanno presentato una denuncia riguardo a presunti affari poco chiari legati alla vendita di mascherine durante la pandemia. Nel frattempo, in Commissione Covid, si torna a discutere di un avvocato che in passato ha collaborato con un ex premier, suscitando la richiesta di chiarimenti da parte di un partito di centrodestra. La questione riguarda aspetti legali e finanziari legati alla gestione delle forniture di dispositivi di protezione.

In Commisisone Covid, tanto osteggiata da Pd e dal M5s, torna in primo piano la figura dell’avvocato Luca Di Donna, ex socio di Giuseppe Conte. Infatti un nuovo esame testimoniale dell’ingegner Dario Bianchi, rappresentante dell’ azienda italiana Jc Electronics, ha ribadito l’attivismo di Di Donna nell’offrirsi come intermediario, a fronte di una lauta percentuale, per risolvere controversie con la struttura commissariale di Domenico Arcuri nell’importazione di mascherine durante la prima fase pandemica. Il rifiuto di questo accordo sarebbe costato caro all’azienda di Dario Bianchi. Così la Jc Electronics fu danneggiata dalla struttura commissariale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Covid, due imprenditori denunciano un inquietante sistema di affari sulle mascherine. FdI: “Conte riferisca”

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