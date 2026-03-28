A Como, una giornata di sole e temperature gradevoli ha portato alla riapertura della funicolare che collega la città a Brunate, segnando l’inizio ufficiale della stagione turistica. Il primo assalto al lago si è manifestato con l’afflusso di visitatori che hanno approfittato delle condizioni favorevoli per godersi il panorama e le attrazioni locali.

È bastato un sabato di sole e temperature miti per trasformare Como in una cartolina di inizio stagione. Oggi, 28 marzo 2026, il lungolago si è riempito fin dal mattino di visitatori, tra passeggiate, code ai battelli e primi segnali di una stagione turistica ormai alle porte. Un’atmosfera diversa rispetto alle settimane precedenti, con il ritorno di flussi più consistenti e una città che ha iniziato a muoversi al ritmo della primavera. I battelli sono stati presi d’assalto già nelle prime ore, con gruppi di turisti e famiglie in cerca delle prime gite sul lago. In questo contesto arriva anche una notizia attesa: la funicolare Como-Brunate riaprirà ufficialmente il prossimo 1° aprile, dopo essere rimasta chiusa dal 12 gennaio per interventi di manutenzione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Como, sole e primo assalto al lago: dal 1° aprile riapre anche la funicolare per Brunate

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