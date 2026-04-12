Durante un interrogatorio, un uomo ha ammesso di aver provato soddisfazione per le proprie azioni e di pianificare di ripeterle, mentre un’amica di famiglia si è detta scioccata dalle sue parole. Le intercettazioni raccolte nelle indagini rivelano conversazioni in cui si discute della sofferenza di alcune persone anziane e della loro morte, suscitando grande sconcerto tra gli inquirenti.

Forlì – “Questi poveri vecchietti soffrono troppo. non è giusto. devono andare dal buon Dio”. È una delle frasi attribuite a Luca Spada, detto Spadino, il 27enne autista soccorritore della Croce Rossa (era sospeso da dicembre), arrestato sabato mattina con l’accusa di aver ucciso una donna di 85 anni, la forlivese Deanna Mambelli, mentre l’ambulanza la trasportava dall’ospedale a una clinica convenzionata per la riabilitazione. E resta indagato per altri morte sospette da febbraio allo scorso autunno. Fonti della procura di Forlì definiscono "terribili” quelle e altre parole che hanno potuto ascoltare. Intercettazioni di vario tipo hanno dato, insieme all’esito dell’autopsia, una svolta all’inchiesta condotta dal procuratore Enrico Cieri (oggi sono attese le sue dichiarazioni) e dal pm Andrea Marchini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le intercettazioni “terribili” di Luca Spada: “Mi è piaciuto tanto quello che ho fatto, lo rifarò”. L’amica di famiglia: “Sono scioccata”

“Mi è piaciuto tanto quello che ho fatto. Lo voglio rifare”, le intercettazioni di Luca Spada arrestato per la morte di un’anziana in ambulanzaC’è una svolta inquietante nell’inchiesta della Procura di Forlì sui decessi sospetti di cinque anziani durante o subito dopo trasporti in ambulanza.

Anziani morti in ambulanza, intercettazioni choc dell'autista Luca Spada: "Mi è piaciuto farlo, lo rifarò, soffrono troppo"Spada era operatore della Croce Rossa, poi sospeso, e autista dei mezzi di soccorso sui quali 5 anziani pazienti sono deceduti durante il trasporto.