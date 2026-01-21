Ecco la flop 11 del 21° turno di Serie A, con i giocatori che hanno ottenuto i voti più bassi al fantacalcio. Da Ravaglia a Zaccagni, questa selezione evidenzia le prestazioni meno fortunate della giornata, offrendo uno sguardo obiettivo sui risultati più deludenti del weekend.

La 21ª giornata di Serie A 2025-26 si è conclusa con la vittoria per 3-0 del Como contro la Lazio, all'Olimpico. I protagonisti in negativo del turno sono soprattutto i giocatori biancocelesti: i due difensori della Lazio Pellegrini e Romagnoli hanno guadagnato un 3,5 come fantavoto, come Holm del Bologna. Tutti e tre sono stati anche ammoniti. Poi troviamo anche Zaccagni e il nuovo acquisto Taylor (4). Di seguito la flop 11 dell’ultima giornata di Fantacampionato, schierata con il modulo 4-3-3. In porta troviamo Ravaglia (Bologna) che nel ko degli emiliani contro la Fiorentina subisce due gol e torna a casa con un 4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, la flop 11 della 21ª giornata di Serie A

